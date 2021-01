Toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour le mercato hivernal, l’OM serait sur la piste d’Andy Delort mais surtout de Gaëtan Laborde. Malgré tout, les Olympiens n’ont pas les moyens de réaliser au moins une des deux opérations.

C’est en tout cas l’avis de Laurent Nicollin le président de Montpellier qui semble assez gourmand pour laisser partir ses attaquants. « Marseille n’a pas les moyens de m’acheter des joueurs, donc on passera sur d’autres clubs. » Explique le boss de La Mosson dans l’émission « Top of the foot » sur RMC. Affaire à suivre…