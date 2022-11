L’Olympique de Marseille est en très bonne voie pour se séparer de son milieu de terrain brésilien Gerson dès le mercato hivernal. Les dirigeants tentent de lui trouver une porte de sortie, lui qui n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor.

Selon les dernières indiscrétions de ‘RMC’ le président de l’OM Pablo Longoria ainsi que son équipe travaillent dans le sens des départs et ils envisagent de vendre leur international brésilien au mercato hivernal. Mécontent de sa situation sportive, le joueur a fait savoir par le biais de son père qu’il ne voulait plus rester dans la cité phocéenne et un départ est plus que jamais dans les tuyaux. Si le club souhaite se renforcer dès le mois de janvier, il faut d’abord vendre des éléments et Gerson pourrait rapporter un peu d’argent. Pour rappel, le FC Séville de Jorge Sampaoli se montrerait attentif à la situation de Gerson.