Après Gerson qui va rejoindre la cité phocéenne dans les jours à venir, Konrad de la Fuente sera donc la deuxième recrues estivale de l’Olympique de Marseille.

D’après « RMC », le joueur américain va s’engager avec le club de Ligue 1 et quitter le FC Barcelone où il a évolué avec la Masia. De la Fuente est même attendue ce vendredi dans les Bouches-du-Rhône, afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Les dirigeants vont débourser près de 3,5 millions d’euros dans cette transaction et lui offrir un contrat de quatre saisons. Si nous en saurons plus dans les jours à venir, le Barça devrait garder un bon pourcentage sur une éventuelle revente de son jeune américain. Avec cette arrivée, l’OM a trouvé un remplaçant, au moins numériquement à Florian Thauvin parti chez les Tigres de Monterrey après la fin de saison.