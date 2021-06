D’après le journal Le Phocéen, David Luiz est le joueur parfait pour solidifier le onze de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Dans le viseur de Jorge Sampaoli pour renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine, David Luiz pourrait bien être la bonne pioche de l’été pour l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas l’avis du média local Le Phocéen, qui estime que le Brésilien de 34 ans est le joueur d’expérience qu’il faut à cette équipe pour viser le podium de Ligue 1 l’an prochain.

« On peut reprocher à David Luiz son passé parisien, mais pas son incroyable expérience du haut niveau. Cette piste David Luiz est d’ailleurs souhaitée par Sampaoli lui-même, qui compte bien s’appuyer sur l’immense expérience et la fougue de l’international brésilien (56 sélections). Il faut dire qu’au-delà de sa qualité de défenseur central, David Luiz est aussi un excellent meneur d’hommes très apprécié dans tous les vestiaires qu’il a fréquentés. Evidemment, ses 34 ans pèsent certainement sur ses articulations, mais son impact physique pourrait faire la maille en Ligue 1, et même sa capacité à jouer en sentinelle un cran plus haut. Un trio Alvaro-David Luiz-Balerdi pourrait donc avoir de la gueule, c’est en tout cas l’avis de Sampaoli. »