Sans briller, l’Olympique de Marseille s’est imposé hier soir sur la pelouse de Lorient (1-0). Un résultat qui ne semble pas satisfaire Dario Benedetto.

Muet devant le but depuis février dernier, Dario Benedetto commence à inquiéter les supporters marseillais. Invité au micro de Téléfoot ce matin, l’Argentin a avoué que l’équipe n’était pas vraiment dans son assiette depuis le début de la saison. « Je pense qu’il faut être un peu réaliste, on ne joue pas comme la saison passée, j’en suis conscient et le coach aussi. On travaille dur pour retrouver cet OM qui se crée plus de situations, qui joue vers l’avant, qui marque plus de buts. Nous sommes conscients de tous ces manques mais on continue de travailler. »

« Je ne sais pas si c’est le système », s’interroge l’ancien buteur de Boca Junior. « Je suis conscient, et ça me préoccupe aussi, qu’on se crée peu ou pas assez d’occasions de but. Mais j’ai une confiance totale en mon entraîneur, en mes coéquipiers, et je suis sûr qu’on va retourner cette situation en notre faveur et s’améliorer. »