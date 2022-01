Prêté en Espagne à Elche par l’Olympique de Marseille cette saison, Dario Benedetto n’ira pas au bout de son aventure ibérique et va rentrer en Argentine.

Le buteur argentin a précisé qu’il allait faire son grand retour au pays et ainsi retrouver son ancien club de Boca Juniors. « J’ai appelé moi-même Roman Riquelme et je lui ai dit que je souhaitais revenir au club. Il m’avait contacté en juin dernier, mais je lui avais dit que ce n’était pas le moment, je voulais jouer en Liga espagnole. Je n’y ai pas trouvé le temps de jeu que je souhaitais et j’ai donc décidé de revenir aujourd’hui. » A confié Pippa dans les colonnes de « Olé. »