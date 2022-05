Pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OM pourrait hériter d’un groupe de la mort avec Manchester City, le Barça et le Borussia Dortmund.

Après une belle saison, l’Olympique de Marseille a validé son ticket direct pour la Ligue des champions en terminant deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Et sauf surprise, les Phocéens devraient se retrouver dans le chapeau 4 synonyme de gros tirage le 25 août prochain à Istanbul, lieu de la finale de l’édition 2022/23.

En attendant de connaître les vainqueurs des barrages, on peut déjà se projeter et prédire le pire et le meilleur groupe possible pour l’OM (provisoirement).

Pire groupe : Manchester City, Barcelone, Borussia Dortmund, OM

Meilleur groupe : FC Porto, FC Séville, RB Salzbourg, OM

Les chapeaux provisoires :

Pot 1 : Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, Milan AC, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam

Pot 2 : Liverpool, Chelsea, Barcelone, Juventus, Atlético Madrid, FC Séville, RB Leipzig, Tottenham

Pot 3 : Borussia Dortmund, RB Salzbourg, Shakhtar Donestk, Inter Milan, Napoli, Benfica (si qualifié tour 3 et 4), Sporting CP, Bayer Leverkusen

Pot 4 : Glasgow Rangers (si qualifié tour 3 et 4), Dinamo Zagreb (si qualifié tour 2, 3 et 4), Etoile Rouge de Belgrade (si qualifié tour 3 et 4), Olympique de Marseille, Olympiacos (si qualifié tour 2, 3 et 4), FC Copenhague (si qualifié tour 4), Club Bruges, Celtic Glasgow, AS Monaco (si qualifié tour 3 et 4)