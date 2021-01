L’Olympique de Marseille s’est imposé contre Montpellier (3-1) pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. Un succès validé grâce à un très beau but de Dimitri Payet. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo estime que le milieu offensif de l’OM doit être…le nouveau joker du club.

« Payet ça lui va peut-être bien le rôle de joker car il a quelque chose techniquement de supérieur aux autres et comme il n’a pas la fatigue du match il peut sur un ballon débloquer la situation. C’est lui qui sauve l’OM sur cette frappe là. Je pense que Villas Boas a eu raison de ne pas le faire jouer car il est mieux en joker. J’ai l’impression que Cuisance est en train de s’installer petit à petit comme titulaire et que d’autres sont en train de sortir.L’équipe qu’on a vu là, avec Payet sur le banc, on risque de la revoir je pense. De toute façon, cela fait un moment qu’il a perdu sa place », a indiqué Daniel Riolo sur l’antenne de RMC.