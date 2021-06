Prêté par le Bayern Munich à l’Olympique de Marseille pour la saison passée, Michaël Cuisance vient de poster un message limpide et clair sur son avenir. Il va quitter la cité phocéenne.

Sur son compte « Instagram », l’ailier français a posté un message afin de remercier ses partenaires mais aussi les supporters pour cette saison. « Merci à mes coéquipiers, dirigeants et aux supporters pour cette saison à l’Olympique de Marseille. Fier d’avoir porté ce maillot et participé à cette qualification à l’Europe. Je souhaite à tous ceux qui supportent l’OM, le meilleur pour la saison à venir, » a écrit le milieu de terrain du Bayern Munich via son compte officiel.

Au total, avec l’OM, Cuisance aura disputé 31 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 1 passe décisive. Il dispose d’un contrat portant jusqu’en 2024 avec le club bavarois et devra tenter de se relancer, la saison prochaine, lors d’un éventuel nouveau prêt. Pour rappel, l’OM aurait déjà recruté un milieu terrain en la personne de Gerson, lequel évolue pour l’instant sous les couleurs de Flamengo. Il pourrait bientôt parapher un contrat portant sur 5 saisons, dans le cadre d’un transfert aux alentours de 20 millions d’euros, plus des bonus et un pourcentage.