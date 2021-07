L’Olympique de Marseille ne devrait pas être en mesure de récupérer le Brésilien Philippe Coutinho qui cherche aujourd’hui un nouveau challenge.

Si la presse espagnole était plutôt confiante sur ce dossier il y a encore quelques heures, aujourd’hui cela paraît tout simplement impossible comme le confirme le « Mundo Deportivo » ce mercredi après-midi. Le journal dévoile notamment le salaire que Coutinho touche actuellement au Barça et ce dernier est trois fois plus élevé que celui de Dimitri Payet, le joueur le mieux rémunéré au club. Cette information rend donc totalement impossible une éventuelle transaction entre les deux parties et Pablo Longoria cherche ailleurs pour renforcer son effectif. De son côté, le FC Barcelone va devoir rester patient pour lui trouver une porte de sortie.