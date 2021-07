Toujours en négociation avec l’Olympique de Marseille, Philippe Coutinho pourrait débarquer en France dès la semaine prochaine selon certaines rumeurs.

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà bouclé les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Mattéo Guendouzi (Arsenal) ou encore Cengiz Under (AS Roma), le président Pablo Longoria a encore plusieurs tours dans sa manche. Selon le journal La Provence un nouveau « gros transfert » pourrait être finalisé ce lundi. De quoi relancer les rumeurs autour du dossier Philippe Coutinho. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le Brésilien serait en négociation avancé avec le club phocéen d’après les informations du journaliste Thibaut Vézirian. Cependant, il estime que Coutinho ne sera pas la surprise que prépare Pablo Longoria la semaine prochaine.

« Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Bien sûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez. »