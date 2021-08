Rolland Courbis s’est exprimé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille et les premiers choix de Jorge Sampaoli. Il n’est pas forcément très tendre avec le technicien argentin.

« J’espère que ça ne va devenir le dicton: ‘Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?’ Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi. La faute de Balerdi en un contre un c’est une faute qui manque de réflexion. Parce que ce n’est pas facile de jouer qu’à trois arrières centraux pendant plus d’une heure. Dans les vingt dernières minutes, tu as la tête un peu à l’envers. Je me dis, si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n’ai pas envie de le rencontrer cet OM déséquilibré ? Sincèrement, je serais curieux de voir ce qu’il se passerait. » A-t-il lâché sur les ondes de « RMC » en faisant bien évidemment référence au match nul 2-2 face à Bordeaux ce dimanche.