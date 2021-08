Selon Rolland Courbis, l’OM a besoin d’une doublure à Dimitri Payet et le Nîmois Zinédine Ferhat serait une piste intéressante.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis a profité de son passage sur RMC Sport hier soir pour évoquer le mercato estival très animé du club phocéen. Il en a également profité pour conseiller une nouvelle recrue au président de l’OM, Pablo Longoria.

« Quand on voit Dimitri Payet avec ses qualités footballistiques, que beaucoup de joueurs n’ont pas, tout ce qui peut se passer dans les 25 derniers mètres, c’est sûr que j’attends avec impatience la fin du recrutement de l’OM pour voir un autre joueur talentueux dans ces 25 derniers mètres. J’écoutais Mamadou Niang nous parler de Zinédine Ferhat de Nîmes, et de la possibilité d’avoir ce joueur, pas obligatoirement dans le onze de départ, mais dans les 18 joueurs. Parce qu’aujourd’hui, Dimitri Payet, même sans blessure grave, il peut être fatigué, il peut prendre une béquille comme lors du dernier match amical, a envisagé le consultant de la radio. Et dans ce cas, qui crée le jeu de l’OM dans les 25 derniers mètres ? Il est difficile à remplacer. Ça n’a pas dû échapper à Longoria. »