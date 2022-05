Invité de ‘l’Equipe du Soir’, Olivier Echouafni est revenu sur le match de l’Olympique de Marseille à Lorient dimanche après-midi et la belle victoire 3 buts à 0. Ancien de l’OGC Nice, il a aussi été impressionné par la performance de Mattéo Guendouzi.

« Cette victoire peut paraitre surprenante après Lyon et Feyenoord mais elle est logique, a commenté l’ancien milieu de terrain. L’OM a envoyé un signal fort à ses concurrents. J’avais trouvé Guendouzi émoussé contre Feyenoord mais quand on voit sa prestation à Lorient… » Explique Echouafni qui trouve que le joueur prêté par Arsenal à Marseille a très clairement franchit un cap depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Il apprécie également la grinta et l’attitude du milieu marseillais qui a même été buteur sur le terrain des Merlus dimanche.