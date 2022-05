Le couperet et tombé pour Dimitri Payet. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille devrait, ‘sauf miracle’ être contraint de mettre un terme définitif à sa saison.

Star de l’Olympique de Marseille et meilleur jouer depuis le début de la saison, Dimitri Payet souffre d’une lésion musculaire au niveau du mollet comme l’a confirmé ‘RMC Sport’ ce vendredi matin. Le média tricolore précise que « sauf miracle, la saison du meneur de jeu est terminée. » Dimitri Payet ne sera pas en mesure d’aider son équipe à obtenir sa place en Ligue des champions. Payet ne pourra pas disputer le match à Lorient et Rennes ainsi que la réception du RC Strasbourg pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Pour rappel, le joueur de l’OM a été contraint de céder sa place à Arkadiusz Milik ce jeudi soir à partir de la 33e minute de jeu suite à un contact et un mauvais appui sur la pelouse du Stade Vélodrome.