Pour Di Meco, le véritable homme fort de cette équipe de Marseille s’appelle Pablo Longoria.

Sur les ondes de RMC cette semaine, Eric Di Meco a tenu à rendre un bel hommage à Pablo Longoria. Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille, l’Espagnol a su prendre les bonnes décisions et faire oublier la présidence tumultueuse de Jacques-Henri Eyraud.

« Il a une intelligence situationnelle. C’est un mec qui vient d’un pays de foot. Il était fan de Gijon et faisait les déplacements pour aller suivre son équipe. Il connait la ferveur et ce que représente le football dans une ville comme Marseille. En Espagne, des clubs comme ça, il y en a plein. Il s’est rendu compte des erreurs faites par Jacques-Henri Eyraud avant lui et de suite, il a eu un discours qui a plu aux supporters. Les supporters sont contents de le voir. Il a appréhendé l’endroit où il vit. Il sait que les fans sont super importants. Ensuite, il y a son boulot de recruteur et on sait qu’il sait faire. En général, son recrutement est bon et l’OM est performant.”