L’Equipe réalise aujourd’hui un dossier consacré à Riyad Mahrez, joueur de Manchester City. Le quotidien sportif revient sur les deux loupés de l’Olympique de Marseille dans le recrutement de l’Algérien en 2010 et 2014.

« On monte un match d’entraînement exprès pour le voir, la réserve contre les moins de 19 ans, trois fois trente minutes. Il fait un match correct, il n’est pas au dessus des autres. Je demande à le garder une semaine pour qu’on se fasse une idée. Les deux autres coaches présents sont du même avis, tout comme le directeur du centre, Henri Stambouli. On fait remonter à la direction sportive, qui répond : “Non, décidez-vous tout de suite’’. Si José avait dit ‘‘On le garde’’, il serait resté. Je venais de passer quatre ans au recrutement, on étudiait un joueur sur une dizaine de rencontres, il aurait fallu qu’il explose sur ce match pour qu’on le conserve. Juger sur un seul match, c’est compliqué. On s’est trompés », a indiqué Franck Passi au sujet de cette histoire qui date de 2010.

Plus tard, en 2014, l’Algérien a été proposé à Vincent Labrune, alors président de l’OM. Le nouveau bosse de la LFP avait refusé le joueur pour faire plaisir à Marcelo Bielsa, entraîneur du club phocéen lors de cette proposition : « Je n’avais rien contre lui, mais je ne connaissais pas Mahrez à l’époque. On n’avait pas d’argent, on s’est surtout évertués à prendre le premier choix de Bielsa à ce poste Lucas Ocampos (Monaco), en prêt, au mercato d’hiver. »