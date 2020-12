Sorti de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille doit maintenant se concentrer sur le championnat. Ce week-edn, les hommes d’André Villas-Boas reçoivent un AS Monaco qui ne vient pas pour faire de la figuration.

Présent en conférence de presse il y a quelques heures, Niko Kovac a expliqué que l’ASM fera tout pour prendre les trois points face à l’OM. « C’est une équipe qui a d’énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu’on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c’est une bonne équipe. » Explique le technicien de l’AS Monaco.

Avant de conclure : « D’accord, ils ont joué hier, mais ils savent enchaîner les matchs, ils ont beaucoup d’internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l’extérieur le visage qu’on affiche en général à domicile. » Rendez-vous samedi à 17 heures.