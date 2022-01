L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir, 21h, à Limoges pour affronter Chauvigny en 16e de finale de la Coupe de France. Pour l’occasion Jorge Sampaoli devrait être privé de cinq joueurs.

Si Bamba Dieng est déjà forfait pour la rencontre car il est suspendu, quatre autres joueurs de l’effectif olympien devrait eux aussi manquer le rendez-vous. Selon l’entraineur argentin, deux joueurs sont positifs au Covid-19 et ne seront pas du déplacement en Haute-Vienne demain. Selon les informations de La Provence, il s’agirait de Pol Lirola et de Konrad De La Fuente. Valentin Rongier n’est pas encore annoncé forfait mais le milieu de terrain serait revenu de vacances, touché au pied. La décision de sa présence face à Chauvigny devrait être prise au dernier moment. Enfin c’est Pape Gueye qui serait le cinquième joueur forfait côté olympien, le milieu de terrain aurait déjà rejoint, tout comme Bamba Dieng, la sélection sénégalaise pour la CAN.