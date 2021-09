Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Charles Kaboré connaît très bien l’équipe du Lokomotiv Moscou. Il évoque le club russe et donne la clef pour ramener les trois points pour les Marseillais.

C’est pour la « Provence » que Kaboré s’est confié avant le match et en dit plus sur la formation entraînée par Marko Nikolic. C’est un club stable, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais travaille. Il a gagné récemment la coupe de Russie (2021), a été champion devant le Zenith Saint-Pétersbourg (2018). Il y a un bon encadrement, les joueurs sont bien suivis. Durant toute la période que j’ai passée dans ce pays, le Lokomotiv s’est toujours positionné pour finir dans les cinq premiers. Il a disputé la Ligue des champions il y a deux ans. C’est du haut niveau. Chaque année, il joue l’Europe et en a l’habitude. Le match a débuté ce jeudi à 18 h 45.