Battu hier soir 2 buts à 1 par l’équipe allemande de l’Eintracht Francfort en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est toujours en vie pour se qualifier pour la suite de la compétition. Les Marseillais ont encore leur destin en main et il faudra battre Tottenham la semaine prochaine à domicile.

Un match forcément hyper excitant pour les Olympiens et particulièrement le défenseur central congolais de l’OM Chancel Mbemba. S’il est conscient que Marseille doit d’abord retrouver la victoire ce week-end en championnat sur le terrain de Strasbourg, Mbembe a hâte de disputer ce dernier match de Ligue des champions mardi prochain face aux Spurs.

« On est déçu. On aurait pu rentrer avec un point, mais c’est la réalité du football. C’est dommage, mais il reste encore un match. Notre fragilité défensive ? Je ne sais pas, je n’ai pas les mots. On a fait des erreurs, on le sait, mais on va travailler pour s’améliorer. Ça fait déjà beaucoup de défaites, ça fait mal. On encaisse beaucoup de buts. On peut encore se qualifier. On y croit. Ça va être la guerre. » A précisé le défenseur central marseillais qui aura à cœur de faire un grand match mardi soir, lui qui avait été expulsé lors du match aller en Angleterre.