Le journaliste de France 3, Michel Aliaga est très déçu par les performances du milieu de terrain brésilien de l’OM Gerson.

« Pour Gerson, ce n’est pas un problème de poste. C’est un souci d’attitude. Il est nonchalant. Il a peur. Il prend un coup, il tombe, il ne se relève pas… Il manque d’impact. Il bouge les bras, il est souvent en colère. En plus, il ne prend jamais de risques. Il prend le ballon, et il joue tranquille. Mais non ! Gerson manque de caractère et d’autorité. Après, j’ai encore confiance en lui, car j’ai l’impression que c’est un bon joueur. Mais pour l’instant, je suis déçu, ce n’est pas assez… Son rendement n’est pas assez bon, » a lancé dans le « Talk Show du Phocéen » le journaliste de France 3.