Nos confrères de l’Equipe ont mené leur petite enquête sur les salaires des joueurs de Ligue 1. Si le PSG caracole largement en tête avec le trio Neymar, Messi, Mbappé, l’OM se retrouve sur le podium juste derrière l’AS Monaco. Mais qui gagne le plus dans la cité phocéenne ?

À Marseille, deux joueurs occupent la tête de ce classement. Cédric Bakambu et Arkadiusz Milik toucheraient un salaire mensuel brut de 400 000 euros. Petite particularité pour la recrue hivernale qui ne perçoit qu’une partie de son salaire qui lui sera versée en intégralité à la fin de la saison. Derrière l’international congolais et le buteur polonais, on retrouve la star marseillaise Dimitri Payet qui émarge à près de 350 000 euros, juste devant William Saliba avec 310 000 euros par mois et le Brésilien Gerson avec 300 000 euros.

Côté gardien le club ne fait pas de grosses différences, car Pau Lopez, le titulaire touche 270 000 euros et son acolyte et concurrent Steve Mandanda émarge à 10 000 euros de moins. Concernant les recrues, derrière Gerson, Saliba et Lopez, Cengiz Ünder est payé 250 000 euros par mois. Jorge Sampaoli se trouve également très placé dans ce classement avec un salaire de 330 000 euros par mois, ce qui lui permet de se retrouver le deuxième technicien le mieux rémunéré du championnat à égalité avec Christophe Galtier (OGC Nice) mais bien loin du leader Mauricio Pochettino qui émarge à plus d’un million d’euros par mois. Notons que le club de Ligue 1 prend toujours en charge 300 000 euros du salaire de Kevin Strootman actuellement prêté à Cagliari.