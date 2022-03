Priorité de l’OM lors du dernier mercato Arturo Vidal, milieu de terrain de l’Inter Milan, est finalement resté en Italie. Interviewé par TNT Sports, le Chilien a évoqué la possibilité de quitter l’Europe pour aller jouer du côté de Flamengo au Brésil.

« C’est un club que j’aime beaucoup, j’ai beaucoup d’amour pour eux. Le maillot que j’ai m’a été offert par le président. Cela a rempli mon cœur. Je rêve d’y jouer, je ne peux pas le nier. Quand ça arrivera, j’irai là-bas.

J’espère que ce sera bientôt, si le manager ou la direction me veulent il y aura un rapprochement et je ferai tout mon possible pour y aller. Je ne sais pas si c’est le bon moment pour partir d’Europe, mais si ça arrive mon objectif est très clair : tout gagner avec Flamengo », a lancé Vidal. L’OM peut-il clore le dossier ?