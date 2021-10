Grand fan de l’Argentin, Didier Drogba est revenu sur l’excellent début de saison de l’OM.

Auteur d’un très bon début de saison, l’Olympique de Marseille a su reconquérir les supporters grâce à un jeu porté vers l’avant. Le style Sampaoli dont est totalement tombé amoureux l’ancien buteur de l’OM, Didier Drogba. Invité au micro de Téléfoot ce dimanche, l’Ivoirien a encensé le nouveau coach phocéen.

« C’est une équipe qui a beaucoup d’énergie, beaucoup d’enthousiasme. Et, puis, y’a de la qualité aussi. Puis, il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit. Ils sont beaux à voir jouer. Ce qu’ils pourront atteindre. C’est vrai que c’est une première saison pour le coach. Donc, bien sûr, c’est impossible de ne pas mettre de pression. Marseille = pression = résultat. Comme c’est un grand club, il ne vit que pour le résultat. Et il le sait. Je pense qu’il (Sampaoli) fera de son mieux. »