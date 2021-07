Particulièrement emballé à l’idée de signer à l’OM, Pol Lirola n’est plus très loin de retrouver l’effectif de Jorge Sampaoli.

D’après les informations de La Provence, la Fiorentina aurait reçu une nouvelle offre de la part de l’Olympique de Marseille concernant Pol Lirola. C’est en tout cas ce qu’a confié l’entourage du joueur au média marseillais. Reste à savoir si cette nouvelle offre sera suffisante pour faire céder la Viola. Ces derniers jours, le montant de transfert évoqué tournait aux alentours des 12 millions d’euros. Affaire à suivre…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club », avait expliqué Pablo Longoria en conférence de presse.