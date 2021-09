Déçu du match nul de l’OM hier soir, le journaliste Jean-Charles de Bono regrette surtout le manque d’allant offensif de l’équipe en seconde mi-temps.

Malgré un bon match, l’Olympique de Marseille a dû se contenter du point du nul (1-1) hier soir face au Lokomotiv Moscou pour son retour en Ligue Europa. Un résultat décevant pour le journaliste marseillais Jean-Charles de Bono, qui estime que l’OM avait largement les armes pour inscrire un deuxième but en seconde période et se mettre à l’abri. Il regrette surtout le changement d’attitude des Phocéens, qui sont allé à l’encontre des principes de jeu de Jorge Sampaoli au retour des vestiaires.

« J’ai presque envie de dire qu’on était trop dans la gestion. Trop dans la gestion parce qu’on avait la maîtrise du ballon. On a voulu notamment en deuxième période quand le joueur se fait expulser, on a trop géré le match. On menait 1-0 et je pense qu’on aurait dû continuer à attaquer, à jouer notre football plutôt que de vouloir gérer. On ne sait pas. On a une équipe cette saison pour aller vers l’avant, à vouloir marquer des buts. Et, là, on a joué contre nos qualités. J’ai l’impression qu’on a joué contre nos qualités. Si tu continues à accélérer ton jeu, à vouloir aller marquer ce deuxième but plutôt que de faire tourner le ballon d’un côté à l’autre, tu peux marquer un deuxième but ! Et, en marquant un deuxième but, tu te mets à l’abri. Là, à vouloir gérer la rencontre, à onze contre dix, on s’est mis plus en difficulté, sur les contres notamment. Parce qu’on ne peut pas dire que le Lokomotiv à eu des actions. Mais, je pense qu’on leur a laissé la possibilité de jouer ces coups-là. Et, d’ailleurs, on a pu voir pendant les trois dernières minutes, après le but, que l’OM a changé d’attitude. On a essayé de pousser une nouvelle fois pour essayer de marquer ce deuxième but et de se mettre à l’abri. Mais c’était trop tard. Je pense que si on avait continué à jouer notre football, l’OM aurait été plus à l’aise. »