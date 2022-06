André-Pierre Gignac a remporté le ballon d’or de meilleur attaquant au Méxique. L’ancien olympien a une nouvelle fois brillé avec les Tigres de Monterrey.

Le rêve éveillé d’André-Pierre Gignac se poursuit au Mexique. Débarqué en 2015 aux Tigres de Monterrey, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a été élu meilleur attaquant du championnat mexicain. A désormais 36 ans, il a réalisé une saison pleine avec 18 buts et 4 passes décisives, le tout en 32 matchs toutes compétitions confondues. C’est la deuxième fois que le Français remporte ce titre de ballon d’or après 2016 où il était devenu le premier européen de l’histoire à glaner cette récompense individuelle.

Il a réagi sur Twitter : « C’est une fierté et un honneur ! Merci à mes coéquipiers, mon staff, mes supporters et mon club des Tigres, ce n’aurait pas été possible sans eux. Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l’avez bien mérité ! Merci ». Sur le plan collectif, la saison des Tigres s’est arrêtée en demi-finale du championnat de clôture malgré un triplé de Gignac lors du match retour.