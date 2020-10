Aujourd’hui consultant, l’ancien attaquant de l’Equipe de France et de l’Olympique de Marseille Djibril Cissé parle du début de saison compliqué pour Dario Benedetto (30 ans).

Passé par Liverpool ou encore l’OM, il a tenu à défendre le buteur argentin lors d’une interview donnée à “La Provence”. Cissé explique que “Pipa” doit retrouver le chemin des buts et la confiance avant de faire une grosse saison.

“J’adore ce joueur. Je l’aimais déjà avant sa signature à l’OM. Il est arrivé l’an dernier sans vraiment connaître l’équipe et il a pourtant fait de très bons débuts. Là, il connaît une période de difficultés, mais j’ai vécu aussi ce type de situation. Quand on est avant-centre, il y a des hauts et des bas. Dès qu’il va reclaquer un but, le deuxième, puis le troisième vont s’enchaîner. Numéro 9, c’est un boulot spécial, ingrat… Les gens oublient vite ce qu’on a pu faire la saison d’avant, alors que ce n’est pas très loin. C’est un étranger, il arrive en France. On ne se fait pas à la ville, au pays, à la langue, en un an. Il faut du temps. Il ne faut pas oublier ce qu’il a déjà fait depuis son arrivée. C’est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite“. Des encouragements que l’international argentin devrait apprécier.