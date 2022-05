Meilleur buteur de Ligue 2, Mohamed Bayo a confirmé dans l’élite. Désireux de franchir un palier, l’OM tente de le séduire mais fait face à une rude concurrence.

Performant en Ligue 2, Mohamed Bayo a porté Clermont et a été un véritable artisan de la montée du club auvergnant dans l’élite du football français. Enfant du club, l’international guinéen a confirmé toute l’étendue de son talent en Ligue 1 avec une belle saison, 14 buts et 5 passes décisives au à son actif en 32 rencontres disputées en championnat. Une année réussie qui fait de lui l’une des révélations de la saison dans l’Hexagone mais, à 23 ans, le buteur clermontois aimerait franchir un palier : « J’ai envie de progresser. Je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera un départ. Après la saison que j’ai faite, j’ai envie de voir s’il y a un meilleur projet », a confié Mohamed Bayo dans un entretien accordé à RMC.

Des déclarations significatives qui ont attisé l’intérêt de multiples écuries en France mais aussi à l’étranger. Selon les informations de Foot Mercato, le buteur auvergnat serait sur les tablettes de l’Eintracht Francfort, de West Ham mais aussi de l’Olympique de Marseille. Les Olympiens l’auraient d’ailleurs supervisé lors de sa dernière rencontre de Ligue 1 face à l’OL. Une bataille fait rage et devrait permettre au Clermont Foot d’obtenir un joli chèque avoisinant les 10 à 12 millions d’euros. Nul doute, que d’autres clubs seront attisés par un prix aussi attractif et d’aussi belles promesses entraperçues.