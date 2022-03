Sur les ondes de ‘RMC’, Jérôme Rothen a tenu à revenir sur la carrière mais aussi le choix de Dimitri Payet de vouloir continuer sa carrière à l’Olympique de Marseille, alors que c dernier aurait pu quitter la France pour un pays exotique.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne peut que rendre hommage à la star olympienne et il le respecte énormément pour sa carrière qui est d’ailleurs toujours en cours. « Il a fait un choix du cœur dans un premier temps d’être à Marseille et de revenir à Marseille après son passage à West Ham qui a été très bon. Cela montre le talent de ce joueur là. Qui était capable de fulgurance, un peu moins de constance en effet. Mais n’empêche quand tu regardes le bilan de sa carrière, déjà on lui a posé la question, je lui ai posé la question est ce qu’il avait des regrets, sa première réponse a été non parce qu’il a privilégié plein d’autres choses à juste essentiellement sa carrière sportive, parce qu’il sait aussi que son environnement familial, parce que c’est un joueur qui base beaucoup de chose sur l’affectif, il avait besoin d’être dans un contexte particulier. En effet ce contexte a été très compliqué à gérer à Marseille il y a deux ans parce que c’était le bordel dans tout le club, en effet ça s’est vu sur son état d’esprit et surtout sur son physique. » S’exprime-t-il.

Avant de poursuivre : « Huit ans à Marseille, on connait les moyens de Marseille, ce n’est pas facile de gagner des titres quand tu est à l’OM. Et encore une fois, les regrets il ne peut pas en avoir, on parle d’un joueur qui est très talentueux certes, qui a au niveau des stats fait tourner le compteur plus d’une fois. C’est le meilleure passeur actuellement, c’est un joueur très complet. On parle d’un joueur qui a 38 sélections en Equipe de France, ce n’est pas rien 38 sélections, ça veut dire que sa carrière est quand même bien rempli. Alors oui les titres manquent, mais je te le dis, la faute à pas de chance avec l’Equipe de France, parce que s’il ne se blesse pas en finale de l’Europa League avec l’OM, en 2018 il y est dans le groupe France, certainement qu’il aurait été champion du Monde avec eux. Le palmarès aurait bien tourné à ce moment là. Après en club, il a fait le choix du cœur d’être à Marseille et il nous l’a redit aussi, il a eu l’opportunité au bout d’un moment d’aller ailleurs, peut-être dans des clubs bien plus importants et capables de gagner des titres sur la scène internationale. Il a préféré rester à Marseille, s’inscrire dans la durée et aujourd’hui je pense que le mariage se fait très bien donc moi je peux que le féliciter de sa carrière.«