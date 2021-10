Arrivé cet été à Marseille en provenance du FC Barcelone et de sa célèbre Masia, Konrad de la Fuente (20 ans) a souhaité faire un premier bilan de ses débuts à l’OM et il ne regrette pas son choix.

C’est au cours d’un live Twitch pour la chaîne Jijantes, du journaliste barcelonais Gerard Romero que le jeune américain s’est confié. Il débute par son mercato et sa décision de quitter le club blaugrana. « C’est moi qui ai décidé de partir du Barça. J’en parlais depuis six mois avec mes représentants. Il faut être réaliste, il allait être difficile d’avoir un temps de jeu intéressant avec l’équipe première. Ici, j’ai joué plus de 500 minutes (519 minutes, ndlr), on n’est qu’en octobre, j’ai 20 ans. Au Barça, je n’aurais sans doute pas joué autant », a-t-il reconnu.

Avant de poursuivre et parler de son entraîneur Jorge Sampaoli et les exigences aux entraînements :« Je me suis assez rapidement adapté à Marseille. J’ai la confiance du coach et de mes partenaires. Sampaoli est très bon mais très exigeant aussi, c’est du travail tactique tous les jours. Lors de la préparation, j’ai eu peur avec les doubles sessions, commencer à 8h du matin, des entraînements de deux heures et demie, une heure de salle… et des matches pendant la semaine. Ç’a été difficile ». Pour le moment, il a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille pour 2 passes décisives.