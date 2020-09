Luis Henrique va devenir dans les prochains heures un nouveau joueur de l’OM.

Considéré comme le “Mbappé brésilien”, Luis Henrique va signer dans les prochaines heures son contrat avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devrait dépenser 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier gauche très offensif. Lucho Gonzalez, ancien du club phocéen, a analysé ce recrutement.

“Je le connais, c’est un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même”, a indiqué l’ancien joueur de l’OM dans La Provence.