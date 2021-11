Dimanche soir l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour y retrouver son rival historique l’Olympique Lyonnais. Un match avec la présence de Lucas Paquetá côté OL. Mais ce dernier aurait pu évoluer dans le camps d’en face et ce n’est pas une blague.

Ancien défenseur central du club phocéen, Carlos Mozer a lâché une petite bombe dans la « Provence » et confirme qu’il avait proposer Lucas Paquetá au club marseillais en 2018. « En 2018, j’avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu’il était vraiment fort. C’était un conseil pour que les gens du club viennent le voir sur place. Je trouvais que Lucas avait toutes les qualités pour Marseille, il pouvait être très intéressant pour l’OM. Cela ne s’est pas fait. Aujourd’hui, c’est Lyon qui en profite. Il y a beaucoup d’anciens joueurs de l’OM brésiliens, on connaît bien le foot ici et on sait aussi le caractère et la qualité qu’il faut pour jouer à Marseille. C’est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous. » Confie-t-il, alors qu’à l’époque c’est le trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia qui a pris la décision de la recaler.

Notons aussi que Juninho a indiqué que Garcia n’était pas emballé par le profil de Lucas Paqueta, lorsqu’il l’a fait venir dans le Rhône. Aujourd’hui il fait les beaux jours de l’OL possède une place de choix dans le coeurs des supporters.