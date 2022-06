Recrue la plus chère du dernier mercato estival olympien, Gerson pourrait filer à l’anglaise. Une éventualité lancée par Soso Maness qui a déclenché un vent de panique à Marseille.

Si Pablo Longoria est dans l’obligation de vendre cet été, des noms comme Luis Henrique, Duje Caleta-Car ou Arkadiusz Milik semblaient plus à même de quitter l’Olympique de Marseille. Pourtant, d’après les révélations faites par Soso Maness lors d’un Space sur Twitter, le Brésilien serait sur le départ. Après des débuts difficiles, le milieu de terrain de 25 ans est parvenu à convaincre tout un peuple de croire en lui. Des rumeurs qui se sont enflammées tel un incendie que Marcao, père et agent du joueur, a été obligé d’éteindre avant que cela n’égratigne la réputation de son fils et ses relations avec l’Olympique de Marseille.

« Ah ah ah ! C’est quoi cette bêtise ? Il n’y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson sera là cette saison. L’OM, c’est notre 2ème maison. Gerson sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Jamais nous n’avons eu le moindre doute. Il a encore 4 ans de contrat. Il se sent bien à l’OM. Il y a la Ligue des Champions. Il veut réussir dans cette compétition. Il a cette volonté de rester à l’OM les prochaines années. Un départ n’a jamais été envisagé que ce soit durant l’hiver ou cet été », a déclaré Marcao, père et agent de Gerson dans des propos relayés par SportMed.