C’est fait ! l’OM officialise l’arrivée de son nouveau buteur brésilien, Luis Henrique (18 ans).

Ce vendredi, les Olympiens ont officialisé le jeune brésilien en provenance de Botafogo. Il arrive pour une somme entre 10 et 12 millions d’euros et vient renforcer le secteur offensif en devenant la doublure de Dario Benedetto. Après avoir passé jeudi la visite médicale, il signe pour une durée qui n’a pas été précisée. Le nouveau numéro 11 marseillais constitue la quatrième recrue estivale de la formation d’André Villas-Boas après le milieu de terrain Pape Gueye, le défenseur central argentin Leonardo Balerdi et le latéral gauche japonais Yuto Nagatomo.

“Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir. Il a des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion. Ce sont des qualités importantes dans le football aujourd’hui et des caractéristiques appréciées dans notre effectif. Il a beaucoup de talents, il est titulaire dans une équipe de première division brésilienne avec beaucoup de pression. Il va nous amener des choses intéressantes avec ses caractéristiques. C’est un joueur prometteur qui peut jouer partout devant.” A justifié le dirceteur sportif de l’OM, Pablo Longoria.