Présent en conférence de presse d’après-match hier soir, André Villas-Boas s’est exprimé sur la possible arrivée d’un nouvel attaquant cet été. Plusieurs noms circulent déjà.

André Villas-Boas a fait le point sur le mercato marseillais hier soir, après la défaite face à l’AS Saint-Étienne (0-2) lors du match en retard de la première journée de Ligue 1. Alors que Dario Benedetto devrait être de retour de blessure pour le prochain match face au LOSC, le coach portugais ne serait pas contre un renfort en attaque.

« Oui, on cherche un attaquant, mais on n’est pas trop pressés. On va voir si on est capable avant la fin du mercato, mais on n’est pas pressés. Je le dis sincèrement : cela peut être pendant cette fenêtre ou la prochaine pour prendre la meilleure décision possible. Dario (Benedetto) sera de retour contre Lille. C’est notre attaquant de référence, notre priorité. Il va jouer ce match. On doit bien choisir, peut-être ou non pendant ce mercato. »