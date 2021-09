Cengiz Under renaît à l’Olympique de Marseille. Débarqué cet été sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Roma, le Turc est comme un poisson dans l’eau. Auteur d’un bon début de saison il s’est très rapidement acclimaté aux exigences de Jorge Sampaoli.

Baladé de gauche à droite par l’AS Roma, Cengiz Under a fini par atterrir à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Un souhait de Jorge Sampaolo qui ravi aujourd’hui le Turc. Il confirme sa joie en conférence de presse : « Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria qui a beaucoup insisté. Venir à l’OM, c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise dans ma carrière. Mon objectif c’est d’aller encore plus loin que mes prestations actuelles, et tirer le club le plus haut possible. »