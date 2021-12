Florent Gautreau est revenu sur les dernières révélations de Jorge Sampaoli concernant le mercato hivernal. Et il voit clair dans le jeu de l’entraineur argentin.

« Ce discours m’inquiète. On sait qu’il le sait, il n’est pas fou. Cela fait une raison pour partir en disant que ça faisait longtemps qu’il demandait des joueurs. Rien ne dit qu’en interne, on ne lui a pas dit qu’il devait faire avec l’effectif actuel. Sampaoli sort un peu le parapluie, par anticipation. Il a essayé beaucoup de choses. Je me suis dit qu’il était en train de trouver des solutions avec cet effectif. Mais le risque de ce turn-over, c’est de ‘perdre’ certains joueurs, comme Lirola. C’est dur pour un joueur de travailler sur un poste, c’est compliqué, » a notamment indiqué le journaliste de « RMC. »