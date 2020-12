Journaliste pour « Football club de Marseille », Nicolas Filhol revient sur les débuts de Luis Henrique et trouve que l’OM n’a pas forcément investi sur le bon joueur pour continuer son évolution.

Ce dernier a même joué au jeu de la comparaison entre Nemanja Radonjic et le tout jeune brésilien qui a eu des bouts de matchs depuis son arrivée dans les Bouches-du-Rhône.

« C’est logique dans la hiérarchie, il est plus âgé et installé que Luis Henrique. Il faut arrêter d’attendre monts et merveilles de Luis Henrique. Il vient d’arriver du brésil, il a à peine 19 ans, c’est un « full trading project » il ne faut même pas compter sur lui maintenant. S’il doit éclore ce sera plus tard. L’erreur c’est de l’avoir pris maintenant Henrique en fait. Villas Boas a expliqué que si l’OM ne l’avait pris maintenant il aurait coûté 30 millions plus tard. Bon, ça j’en suis pas sûr, mais tu ne peux pas le condamner. Le fait est qu’il ne te sert pas à grand-chose et que tu as du monde à ce poste là (Aké, Radonjic…). » Confie-t-il.