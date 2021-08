« Il y a plein de choses intéressantes. Mais il y a en revanche un truc qui m’inquiète, défensivement, c’est que ça passe très souvent derrière la défense et assez facilement. Contre un Saint-Étienne (2-1) que je n’ai pas trouvé très fort, les rares occasions stéphanoises, c’était dans le dos de la défense, deux-trois belles ouvertures de Khazri ou vers lui. Et là le but de Moreno pour Villarreal, c’est pareil. Une ouverture, contrôle, frappe, ça passe très facilement. Cette équipe portée vers l’avant par un pressing très axé sur le porteur laisse ses arrières à découvert. Tout ça peut évidemment se rôder, Sampaoli n’est pas fou, il le voit mieux que moi. Mais il faut le savoir parce qu’on s’enflamme beaucoup sur l’OM de Sampaoli en se disant que ça va marcher. Mais si tu prends des buts aussi facilement et si tu te fais transpercer par un Saint-Étienne faiblard… »