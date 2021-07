Future recrue de l’Olympique de Marseille, Luan Peres (26 ans) s’apprête à faire son grand retour en Europe. Un retour pour enfin lancer sa carrière comme espère Florian Holsbeek.

Le journaliste belge de walfoot est revenu sur le défenseur central brésilien, passé par la Belgique et le club Bruges il y a quelques saisons. « Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » A expliqué celui qui suit de très près la lIGUE 1 et la Jupiler Pro League en Belgique.