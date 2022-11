Arrivé à Marseille en provenance de Manchester United au cours du dernier mercato estival, Eric Baily a montré de belles qualités sur le terrain. Problème, le défenseur central est très souvent blessé et Benjmain Courmes conseille aux dirigeants de recruter en défense centrale lors du mercato hivernal.

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Baillis ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc-là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années. » A expliqué le consultant sur le plateau de ‘Football club de Marseille.’