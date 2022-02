De retour au SCO Angers après avoir disputé la CAN 2022 avec le Maroc il y a quelques jours, Sofiane Boufal s’est fait remarquer vendredi soir sur le terrain lors du match et de la défaite face à l’Olympique de Marseille.

Après la rencontre, le spécialiste de l’OM Nicolas Filhol est revenu sur le match de l’international marocain et il le compare à Amine Harit. Selon lui, Boufal serait une recrue de choix pour les Olympiens. « Harit a montré des belles choses mais c’est un joueur irrégulier. Il a 24 ans, il est encore jeune, il a commencé très tôt à Nantes. Sofiane Boufal, lui, a 28 ans. Ce n’est pas la même génération. Sur ce genre de match, tu vois que c’est un joueur qui a du ballon. Il avait déjà failli venir à l’OM. Il avait déjà joué à Angers avant de partir à Lille. Il me semble que c’était acté avec l’OM et il était finalement parti à Lille. C’est un joueur qui était suivi depuis très longtemps. C’est vrai que c’est un joueur de foot, on aime les joueurs comme ça à Marseille. C’est un mec qui peut éliminer, dans le système de Jorge Sampaoli, ça irait très bien. C’est vrai qu’on est déçu des performances d’Harit pour l’instant. Il y a plein de bons joueurs de Ligue 1 qui vont se perdre en Angleterre. » A-t-il expliqué sur le plateau de « Football club de Marseille. »