Mathieu Valbuena ne pourra pas jouer le match de Ligue des Champions ce mardi (21h) face à Marseille. Pourtant l’ancien joueur de l’OM et actuellement milieu de l’Olympiakos évoque une rencontre difficile contre les Marseillais.

« Paradoxalement, ils sont en grande difficulté en Ligue des Champions mais bien placés en championnat. C’est aussi au niveau de l’écart de performance, de l’écart de l’exigence. La Ligue des Champions, c’est un niveau au-dessus. On sait très bien qu’ils ont 0 point, on a eu cet avantage à l’aller (1-0). Il va falloir le conserver même si on sait que Marseille sera revanchard parce qu’ils voudront marquer leur premier but, leur premier point pour ne pas être comme on l’a été il y a 7 ans », a indiqué le joueur de l’Olympiakos dans un entretien avant la rencontre. Marseille doit obligatoirement s’imposer pour éviter le zéro point en Ligue des Champions.