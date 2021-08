Daniel Riolo a adressé un conseil à Dimitri Payet après les incidents survenus ce dimanche soir avec les supporters de l’OGC Nice suite à l’envahissement du terrain.

« Après avoir assisté au match hier, je n’en ai pas grand chose à faire du résultat sportif. Je suis encore un peu dégouté par cette ambiance délétère (…) Maintenant il va y avoir le règlement de cette affaire. Comment peut-on laisser passer une chose pareille ? Je n’avais jamais vu ça, jamais ! Des supporters qui entrent sur la pelouse pour frapper des supporters, et qui les ont frappés ! D’abord le premier fait, les jets de bouteilles. Parfois ça passe à côté, et comme ça passe à côté, on minimise, et là non, Payet en a pris une dans le dos. Et évidemment que ça aurait pu être pire que ça. Au moment même où Payet a pris la bouteille, à sa place je serais parti, je serais dans le bus et j’aurais dit « je ne joue pas dans ces conditions. » A expliqué le journaliste sur les ondes de « RMC. »