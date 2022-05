Sous tension jusqu’à la dernière journée de championnat, l’Olympique de Marseille est parvenu à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Heureux, Jorge Sampaoli rend hommage à son groupe.

« Ça a été difficile pour le cœur. Il y a beaucoup d’émotions aujourd’hui. Je suis très heureux pour le groupe, les joueurs ont fait une année incroyable. Il faut les féliciter pour ça, je les remercie beaucoup. Je suis content de finir de cette manière, celle que les supporters attendaient, avec un OM qui a eu beaucoup de courage. On a joué contre une très bonne équipe pour aller chercher cette qualification directe. On a marqué 71 points dans une saison très longue, très dure, avec une équipe très jeune. Ce maillot parfois pèse beaucoup. Il faut supporter ce poids, celui de l’histoire de ce club, et ces jeunes joueurs l’ont fait. »

« Ce sont des émotions qui sont parmi les plus belles. Mes deux enfants étaient là et ça a été une émotion terrible, dans ce stade. Depuis mon arrivée, on a cette volonté de rendre au club son identité. C’est bien de voir que l’équipe finit comme ça, à aller chercher ce 5e but. Lirola l’a au bout du pied, mais celui de Lens arrive. Ça a été une bonne saison et on a cette qualification directe. C’est une joie énorme de voir tant de gens heureux. On a donné de l’émotion au Vélodrome. J’ai compris que Lens avait marqué quand le stade a crié, personne ne m’a prévenu. J’ai aussi vu Kamara qui célébrait ce but et là, il y a eu beaucoup de joie. On a su défendre notre idée de jeu sans notre meilleur joueur à la fin et maintenant on a la possibilité de donner à « Dim » l’occasion de jouer la C1″, a lancé Jorge Sampaoli après la superbe victoire de ses hommes face à Strasbourg, (4-0).