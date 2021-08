Aujourd’hui journaliste pour « la chaîne l’Equipe », Pierre Bouby donne son avis sur la rumeur Nikola Maksimovic qui serait proche d’une arrivée à Marseille.

Bouby a livré son analyse sur ce scénario et trouve que le défenseur serbe de 29 ans pourrait convenir et aider l’OM à se renforcer lors du mercato estival. “Je connais un peu, c’est un mec qui vaut entre 8 et 10 millions. Franchement, l’avoir libre c’est déjà une performance. Après, je crois qu’ils veulent se séparer de Caleta-Car donc je pense qu’ils gagneraient à avoir ce défenseur-là qui arrive de Naples avec de nombreux matchs en Serie A. C’est quand même sérieux. Il a 29 ans et de l’expérience donc pourquoi pas”, a notamment indiqué Pierre Bouby, qui validerait donc une arrivée prochaine de Nikola Maksimović.