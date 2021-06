Complètement sorti de l’équipe, Dario Benedetto est toujours annoncé sur le départ de l’Olympique de Marseille. Malgré tout, les offres ne sont pas légions et Romain Canutti pense même que l’ancien de Boca Juniors pourrait rester.

Du coup, il a posté un message d’espoir concernant l’Argentin avec une petite moquerie. Il image Benedetto être en mesure de revenir à son meilleur niveau et devenir le futur attaquant olympien. « C’est quoi être supporter de l’OM ? Le mec a passé une saison entière à te décevoir. T’as plus envie d’en entendre parler mais il poste une photo de lui sur insta, une simple photo, et t’as une petite voix dans la tête qui susurre « imagine il se relance et redevient bon » ? » a notamment indiqué Romain Canuti via son compte Twitter. Cela paraît difficile à croire, mais dans le football tout est possible…