Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Diego Armando Maradona aurait pu faire le bonheur des supporters marseillais dans les années 90.

En 1998, alors qu’il évoluait à Naples, Diego Maradona aurait dû rejoindre l’Olympique de Marseille. Un deal qui n’a finalement pas pu aboutir à cause de la langue un peu trop pendue de Michel Hidalgo à l’époque. Ce mercredi, alors que la légende du football argentin est décédé à l’âge de 60 ans, Bernard Tapie revient sur ce transfert qui aurait été historique, dans les colonnes du Point.

« J’avais failli le prendre à Marseille. Tout était presque prêt, mais une fuite d’une des cadres de l’OM a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J’ai toujours regretté que ce transfert n’ait pas eu lieu (…) Je lui avais souvent parlé. Je m’étais aperçu que s’il était sur le terrain une étoile que tout le monde suivait, imitait et consultait. Dans la vie, lui suivait d’autres étoiles. Dieu parfois, la drogue trop souvent et un entourage pas forcément recommandable et qui ne lui voulait pas que du bien. Il a été immense, mais sans ces gens qui gravitaient autour de lui il aurait été encore plus grand. C’est tellement tentant quand tu as 21 ans et que tu es millionnaire de faire des conneries. On en fait des coqueluches, des symboles sexuels, des héros… c’est facile de glisser sur la mauvaise pente « , a confié l’ancien président de l’Olympique de Marseille dans un entretien accordé sur le site du Point.